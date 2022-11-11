Такое мнение 24 каналe озвучил политолог Андрей Вигиринский. Ранее сообщалось о том, что Байден намекнул на получение Украиной дальнобойных ракет для HIMARS.

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Байден не хочет обострения или эскалации конфликта

Вигиринский рассказал, что позиция Байдена по отношению к дальнобойным ракетам, беспилотникам, так же будет влиять и на решения по передаче Украине F-16. Многие предполагают, что наше государство получит эти истребители. Однако Байден не желает обострения или эскалации конфликта до неконтролируемости.

США будут давать тот объем помощи и качественный, и номенклатурный, который необходим сегодня на конкретном месте. И это место только в радиусе территории Украины. Поэтому, к сожалению, они остаются адептами той концепции, которая критиковалась в Украине.

– отметил политолог.

Участие НАТО и российское ядерное оружие

Он продолжил, что, не давая подобного вооружения, Байден оберегается от толкований Москвой, что оружие НАТО прямо угрожает территориальной целостности России. Президент США не хочет прямого вступления войск НАТО в конфликт. Кроме того, Россия может воспринять это как угрозу своему существованию, что по российским доктринам позволяет использовать ей стратегическое ядерное оружие.

"У нас пока нет средств производимых в Украине для поражения военных целей на территории России. Мы используем вооружение, предоставленное правительствами других государств. Иностранные правительства не хотят, чтобы Москва толковала эту помощь как экзистенциальную угрозу существованию России", – отметил Вигиринский.

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Военные цели в России

По его словам, Байден четко артикулировал, что США будут предоставлять вооружение необходимое для защиты Украины. Хотя военные цели на территории России тоже очень сильно помогли бы защите Украины. Это и ремонтные заводы бронетехники, склады с боеприпасами и т.д.

Мы не говорим об объектах гражданской или критической инфраструктуры, как это делает Россия, поражая наши энергетические сети. Мы говорим исключительно о легитимных объектах на территории России, обслуживающих ее вооруженные силы. Нам таких средств в обозримой долгосрочной перспективе предоставлять не будут,

– подчеркнул политолог.

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