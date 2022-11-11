Таку думку 24 каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось про те, що Байден натякнув на отримання Україною далекобійних ракет для HIMARS.

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Байден не хоче загострення чи ескалації конфлікту

Вігірінський розповів, що позиція Байдена щодо далекобійних ракет, безпілотників, так само впливатимуть і на рішення по передачі Україні F-16. Багато хто припускає, що наша держава отримає ці винищувачі. Однак Байден не хоче загострення чи ескалації конфлікту до неконтрольованості.

США будуть давати той обсяг допомоги і якісний, і номенклатурний, яка необхідна сьогодні на конкретному місці. І це місце лише в радіусі території України. Тому, на жаль, вони залишаються адептами тієї концепції, яка критикувалась в Україні,

– зазначив політолог.

Участь НАТО і російська ядерна зброя

Він продовжив, що не даючи подібне озброєння, Байден убезпечується від тлумачень Москвою, що зброя НАТО прямо загрожує територіальній цілісності Росії. Президент США не хоче прямого вступу військ НАТО у конфлікт. Крім того, Росія може сприйняти це як загрозу своєму існуванню, що за російськими доктринами дозволяє використовувати їй стратегічну ядерну зброю.

"У нас поки немає засобів вироблених в Україні для ураження військових цілей на території Росії. Ми використовуємо озброєння, що надане урядами інших держав. Іноземні уряди не хочуть, щоб Москва тлумачила цю допомогу як екзистенційну загрозу існуванню Росії", – зауважив Вігірінський.

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Військові цілі в Росії

За його словами, Байден чітко артикулював, що США надаватимуть озброєння необхідне для захисту Україну. Хоча військові цілі на території Росії також дуже сильно допомогли б захисту України. Це й ремонтні заводи бронетехніки, склади з боєприпасами тощо.

Ми не говоримо про об'єкти цивільної чи критичної інфраструктури, як це робить Росія, вражаючи наші енергетичні мережі. Ми говоримо винятково про легітимні об'єкти на території Росії, які обслуговують її збройні сили. Нам таких засобів в оглядній довготривалій перспективі надавати не будуть,

– наголосив політолог.

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