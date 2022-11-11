Такий натяк американський лідер зробив під час пресконференції. За його словами, Україні не надають ракети дальністю майже 1 000 кілометрів, але інші снаряди наша держава отримує.

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Україна могла отримати далекобійні ракети

Президент Джо Байден не сказав прямо, чи Україна отримала далекобійні ракети, але з контексту можна зрозуміти, що голова Білого дому буквально натякнув на те, що цю зброю таки передали нашій державі.

Ми надаємо ці HIMARS. Є два типи. Говорячи людською мовою – це ракети, які ви можете вставити в них. Одна пролітає понад 600 миль (965 кілометрів – 24 канал), а інша – близько 160 миль (257 кілометрів – 24 канал). Ми їм не давали ті, які йдуть на 600 миль, тому що я не хочу, щоб вони почали бомбити російську територію,

– цитує Байдена Білий дім.

Тобто американський президент заявив, що Україна не отримувала ракети, які мають дальність 965 кілометрів, але про ракети, які мають дальність 257 кілометрів очільник Білого дому так не сказав.

Зверніть увагу! Україна неодноразово зверталася до Вашингтона з проханням надати далекобійні ракети ATACAMS для HIMARS. Ще у жовтні радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що тривають переговори щодо надання Україні цих ракет і, можливо, вони надійдуть до кінця цього року.

США оголосили новий пакет допомоги Україні

Удень 10 листопада Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. У межах нового пакету допомоги Україна отримає:

Ракети для систем ППО HAWK;

4 системи ППО Avenger і ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

21 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

500 високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;

100 вантажівок HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів;

підривне обладнання для прибирання перешкод;

захисне спорядження від холодної погоди.

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