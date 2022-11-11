Системи ППО різної дальності зможуть гарантувати ефективну роботу Збройних Сил України. Про це на брифінгу заявила представниця Пентагону Сабріна Сінг.

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По суті, ми створюємо – можливо, я використовую невдалу аналогію – мережу систем ППО різної дальності. Усі мають різну дальність дії, всі вони роблять різний внесок на фронті, завдяки чому українські сили ефективні,

– зазначила Сінг.

Вона додала, що мовиться про системи Hawk, Avenger та IRIS-T.

Пентагон оголосив новий пакет допомоги для України

10 листопада Пентагон повідомив про виділення для України нового пакету військової допомоги. Його вартість становить 400 мільйонів доларів. Так, американські партнери передадуть ЗСУ:

ракети для ППО HAWK;

4 системи ППО Avenger;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21 тисячу артилерійських снарядів 155 калібру;

500 високоточних артилерійських снарядів 155 калібру;

10 тисяч мінометних снарядів 120 калібру;

100 HMMWV;

400 гранатометів;

стрілецьку зброю та 20 мільйонів патронів до неї тощо.

При цьому у міністерстві оборони США наголосили, що дуже важливо надавати Україні системи ППО. Вони потрібні для того, щоб ЗСУ могли ефективно реагувати на жорстокі та невпинні російські атаки по цивільній інфраструктурі України.

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