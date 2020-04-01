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      Дальнобойщики перекрыли пункт пропуска Буковине: что требуют

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      Накануне более 100 буковинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией. Чтобы привлечь внимание украинских властей к ситуации, их коллеги вышли на протест.

      Еще 21 марта местные власти закрыли все границы, но без предупреждения. С тех пор украинские водители не могут попасть домой. Они стоят на закрытой территории фактически без еды и воды и находятся в кабинах своих авто.

      Подробнее Украинские дальнобойщики застряли на границе с Турцией

      Чтобы привлечь внимание к своим коллегам, дальнобойщики перекрыли пункт пропуска Порубное на Буковине. Турция – это основное направление для буковинских дальнобойщиков. По словам перевозчиков, из-за такого форс-мажора и нарушения экономики негативные последствия не за горами.

      Импорт и экспорт останавливаются. Экономика останавливается. Налоги нечем платить. Грузы не растаможиваются, валюта не поступает. Когда уже страна начнет переживать за своих людей, которые легально работают,
      – прокомментировал Денис Потейчук, представитель перевозчика.

      Больше всего возмущает протестующих, почему власть не ответила той же монетой на вызовы со стороны заморского соседа. Мол, если перекрыли въезд для украинцев, то следовало немедленно заблокировать и турецких водителей.


      Протесты дальнобойщиков на Буковине


      ​Дальнобойщики обращаются к власти по поводу своих коллег

      МИД Украины информирует, что принимает все необходимые меры для решения вопроса пропуска украинских грузовиков. В частности, в Кабмине должен собраться оперативный штаб. Участники мирной акции заявили, что будут оставаться на границе пока не услышат конкретные шаги к урегулированию ситуации.

      Что известно о коронавирусе в Турции?По состоянию на 1 апреля в Турции зафиксирован 13 531 случай заболевания коронавирусом, 214 человек умерли, 243 выздоровели. Только за последние сутки в стране выявили более 2 700 случаев заражения.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Турции Протесты Дороги Новости Черновцов
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