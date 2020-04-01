Далекобійники перекрили пункт пропуску на Буковині: що вимагають

Напередодні понад 100 буковинських далекобійників застрягли на кордонні з Туреччиною. Аби привернути увагу української влади до ситуації, їхні колеги вийшли на протест.

Ще 21 березня тамтешня влада закрила всі кордони, але без попередження. Відтоді українські водії не можуть потрапити додому. Вони стоять на закритій території фактично без їжі та води та перебувають у кабінах своїх авто.

Детальніше Українські далекобійники застрягли на кордоні з Туреччиною

Аби привернути увагу до своїх колег далекобійники перекрили пункт пропуску Порубне на Буковині. Туреччина – це основний напрямок для буковинських далекобійників. За словами перевізників, через такий форс-мажор та порушення економіки негативні наслідки не за горами.

Імпорт та експорт зупиняються. Економіка зупиняється. Податки немає звідки платити. Вантажі не розмитнюються, валюта не поступає. Коли вже країна почне переживати за своїх людей, які легально працюють,

– прокоментував Денис Потейчук, представник перевізника.

Найбільше обурює протестувальників, чому влада не відповіла тією ж монетою на виклики зі сторони заморського сусіда. Мовляв, якщо перекрили в'їзд для українців, то слід було негайно заблокувати і турецьких водіїв.



Протести далекобійників на Буковині



Далекобійники звертаються до влади щодо своїх колег

МЗС України інформує, що вживає усіх необхідних заходів для вирішення питання пропуску українських вантажівок. Зокрема у Кабміні має зібратися оперативний штаб. Учасники мирної акції заявили, що залишатимуться на кордоні поки не почують про конкретні кроки до врегулювання ситуації.

Що відомо про коронавірус у Туреччині? Станом на 1 квітня у Туреччині зафіксовано 13 531 випадок захворювання на коронавірус, 214 людини померли, 243 одужали. Лише за останню добу в країні виявили понад 2 700 випадків зараження.