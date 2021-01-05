Новый мультсериал для детей в Дании вызвал бурную реакцию общества. У его главого героя Джона Диллермана самый длинный в мире пенис. Как говорится во вступительной песне, "он почти ничего не может с этим сделать".

Премьерный показ состоялся в субботу, 2 января, на государственном телеканале для детей DR Ramasjang, сообщает издание SVT.

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В сериале пенис "выручает" Джона, когда ему нужен длинный поводок для собак или когда соседу нужно помочь поднять флаг. Иногда он живет своей жизнью – однажды даже украл у ребенка мороженое.

Нужно достать вещи из воды или отогнать Льва – здесь также он пригодится. Отталкиваясь им от земли, главный герой может даже летать и высоко прыгать.

Вступительный эпизод к мультику о Джоне Диллермане: смотрите видео

Первая серия мультсериала о Джоне Диллермане: смотрите видео

Бурная реакция соцсетей

На фейсбук-странице телеканала уже оставили много отзывов. Некоторые пишут, что шокированы таким содержанием, другие называют мультик порнографическим и обещают больше никогда не включать детям DR Ramasjang.

В противовес им другие пользователи отметили, что дети считали этот мультик смешным. А также, что именно мир взрослых ставит Джона Диллермана в сексуальный контекст.

Справка. Всего будет выпущено 20 серий сериала, несколько из них уже опубликовано на сайте. К подготовке над проектом привлекали организацию Sex & samfund, которая занимается вопросами полового образования.