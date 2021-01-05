Новий мультсеріал для дітей у Данії викликав бурхливу реакцію суспільства. Його головний герой Джон Діллерман має найдовший у світі пеніс. Як мовиться у вступній пісні, "він майже нічого не може з цим зробити".

Прем'єрний показ відбувся у суботу, 2 січня, на державному телеканалі для дітей DR Ramasjang, повідомляє видання SVT.

Зверніть увагу Скульптура 33-метрової вагіни з'явилася у Бразилії: здійнявся шквал критики – фото

У серіалі пеніс "виручає" Джона, коли йому потрібен довгий повідець для собак або коли сусіду потрібно допомогти підняти прапор. Іноді він живе своїм життям – одного разу навіть вкрав у дитини морозиво.

Потрібно дістати речі з воду чи відігнати лева – тут також він стає у пригоді. Відштовхуючись пенісом від землі, головний герой може навіть літати та високо стрибати.

Вступний епізод до мультика про Джона Діллермана: дивіться відео

Перша серія мультсеріалу про Джона Діллермана: дивіться відео

Бурхлива реакція соцмереж

На фейсбук-сторінці телеканалу вже залишили багато відгуків. Дехто пише, що шокований таким вмістом, інші називають мультик порнографічним та обіцяють більше ніколи не вмикати дітям DR Ramasjang.

На противагу їм інші користувачі зауважили, що діти вважали цей мультик смішним. А також, що саме світ дорослих ставить Джона Діллермана в сексуальний контекст.

Довідка. Всього буде випущено 20 серій серіалу, кілька з них уже опубліковано на сайті. До підготовки над проєктом залучали організацію Sex & samfund, яка займається питаннями статевої освіти.