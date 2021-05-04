В Дании с 6 мая существенно ослабят карантинные ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19. В то же время для учеников начальной школы возобновят полноценное обучение.

На территории страны позволят работу театров, кинотеатров, концертных залов и спортзалов. Однако количество лиц, которые смогут их посещать, ограничат.

Читайте также Турция усилила локдаун: теперь ограничили еще и покупки в магазинах

Для чего нужен "паспорт здоровья"

Перед посещением этих заведений нужно будет показать "паспорт здоровья". Он будет свидетельствовать либо о вакцинации от коронавируса, либо об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до этого, либо о факте того, что человек уже переболел COVID-19.

Какие еще ограничения отменят

В то же время в Дании отменят требование заранее резервировать место в заведениях общественного питания, а также заканчивать частные вечеринки после 11 часов вечера.

Обратите внимание! Датское агентство по лекарственным средствам сообщило, что страна может отказаться от вакцины против коронавируса AstraZeneca.

К теме В Польше после локдауна возобновили работу торговые центры: какие условия

Уже с 21 мая в Дании планируют разрешить компаниям постепенно переводить работников с дистанционной формы работы в офисы.

COVID-19 в Дании: что известно