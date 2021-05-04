Заработают театры и спортзалы: в Дании ослабляют карантин
В Дании с 6 мая существенно ослабят карантинные ограничения, которые вводили из-за пандемии COVID-19. В то же время для учеников начальной школы возобновят полноценное обучение.
Источник:DR
На территории страны позволят работу театров, кинотеатров, концертных залов и спортзалов. Однако количество лиц, которые смогут их посещать, ограничат.
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Для чего нужен "паспорт здоровья"
Перед посещением этих заведений нужно будет показать "паспорт здоровья". Он будет свидетельствовать либо о вакцинации от коронавируса, либо об отрицательном результате теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до этого, либо о факте того, что человек уже переболел COVID-19.
Какие еще ограничения отменят
В то же время в Дании отменят требование заранее резервировать место в заведениях общественного питания, а также заканчивать частные вечеринки после 11 часов вечера.
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Уже с 21 мая в Дании планируют разрешить компаниям постепенно переводить работников с дистанционной формы работы в офисы.
COVID-19 в Дании: что известно
- С начала пандемии COVID-19 в Дании обнаружили более 254 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
- По состоянию на 4 мая, преодолеть болезнь смогли уже более 242 тысячи человек. К сожалению, умерли от коронавируса более 2 400 человек.
- На данный момент в Дании первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,3 миллиона человек.
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