Запрацюють театри й спортзали: у Данії послаблюють карантин
У Данії з 6 травня суттєво послаблять карантинні обмеження, які вводили через пандемію COVID-19. Водночас для учнів початкової школи відновлять повноцінне навчання.
Джерело:DR
На території країни дозволять роботу театрів, кінотеатрів, концертних залів та спортзалів. Однак кількість осіб, які зможуть їх відвідувати, обмежать.
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Для чого потрібен "паспорт здоров'я"
Перед відвідуванням цих закладів потрібно буде показати "паспорт здоров'я". Він засвідчуватиме або вакцинацію від коронавірусу, або негативний результат тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до цього, або факт того, що людина вже перехворіла на COVID-19.
Які ще обмеження скасують
Водночас у Данії скасують вимогу заздалегідь резервувати місце у закладах громадського харчування, а також закінчувати приватні вечірки після 11 години вечора.
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Вже з 21 травня у Данії планують дозволити компаніям поступово переводити працівників з дистанційної форми роботи в офіси.
COVID-19 у Данії: що відомо
- Від початку пандемії COVID-19 в Данії виявили більше ніж 254 тисячі випадків захворювання на коронавірус.
- Станом на 4 травня, подолати хворобу змогли вже понад 242 тисячі осіб. На жаль, померли від коронавірусу більше ніж 2 400 людей.
- Наразі у Данії першу дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 1,3 мільйона осіб.
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