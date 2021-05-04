У Данії з 6 травня суттєво послаблять карантинні обмеження, які вводили через пандемію COVID-19. Водночас для учнів початкової школи відновлять повноцінне навчання.

На території країни дозволять роботу театрів, кінотеатрів, концертних залів та спортзалів. Однак кількість осіб, які зможуть їх відвідувати, обмежать.

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Для чого потрібен "паспорт здоров'я"

Перед відвідуванням цих закладів потрібно буде показати "паспорт здоров'я". Він засвідчуватиме або вакцинацію від коронавірусу, або негативний результат тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до цього, або факт того, що людина вже перехворіла на COVID-19.

Які ще обмеження скасують

Водночас у Данії скасують вимогу заздалегідь резервувати місце у закладах громадського харчування, а також закінчувати приватні вечірки після 11 години вечора.

Зверніть увагу! Данське агентство з лікарських засобів повідомило , що країна може відмовитись від вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

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Вже з 21 травня у Данії планують дозволити компаніям поступово переводити працівників з дистанційної форми роботи в офіси.

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