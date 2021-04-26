Министр обороны Андрей Таран 26 апреля по телефону пообщался со своей датской коллегой госпожой Трине Брамсен.

Разговор между главами оборонных ведомств состоялся по инициативе Дании.

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О чем говорили министры

Министр обороны Украины подробно проинформировал коллегу о развитии ситуации на временно оккупированных территориях и вокруг границ нашей страны и возможных вариантах ее дальнейшей эскалации,

– говорится в сообщении.

Андрей Таран также поблагодарил за помощь, которую оказывает Дания для выполнения задач оборонной реформы и усиления институциональных возможностей Минобороны Украины.

Отдельно он отметил важность поддержки нашего государства датской стороной в НАТО.

Со своей стороны госпожа Трине Брамсен подтвердила дальнейшую поддержку Украины и готовность Дании способствовать завершению войны с Россией политико-дипломатическим путем.

Обратите внимание! Во время разговора Андрей Таран пригласил министра обороны Дании г-жу Трине Брамсен принять участие в торжествах по случаю празднования 30 годовщины Дня Независимости Украины.

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