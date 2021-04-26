Министр обороны Дании пообещала помощь в завершении войны с Россией
Министр обороны Андрей Таран 26 апреля по телефону пообщался со своей датской коллегой госпожой Трине Брамсен.
Источник:пресс-служба Минобороны
Разговор между главами оборонных ведомств состоялся по инициативе Дании.
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О чем говорили министры
Министр обороны Украины подробно проинформировал коллегу о развитии ситуации на временно оккупированных территориях и вокруг границ нашей страны и возможных вариантах ее дальнейшей эскалации,
– говорится в сообщении.
Андрей Таран также поблагодарил за помощь, которую оказывает Дания для выполнения задач оборонной реформы и усиления институциональных возможностей Минобороны Украины.
Отдельно он отметил важность поддержки нашего государства датской стороной в НАТО.
Со своей стороны госпожа Трине Брамсен подтвердила дальнейшую поддержку Украины и готовность Дании способствовать завершению войны с Россией политико-дипломатическим путем.
Ситуация на Донбассе: коротко
- С начала текущих суток, 26 апреля, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Водяного, Гнутова, Светлодарска, Павлополя и Авдеевки.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.
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