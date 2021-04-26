Міністр оборони Андрій Таран 26 квітня телефоном поспілкувався зі своєю данською колегою пані Тріне Брамсен.

Розмова між главами оборонних відомств відбулась з ініціативи Данії.

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Про що говорили міністри

Міністр оборони України детально поінформував колегу про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та навколо кордонів нашої держави та можливі варіанти її подальшої ескалації,

– йдеться у повідомленні.

Андрій Таран також подякував за допомогу, яку надає Данія задля виконання завдань оборонної реформи та посилення інституційних спроможностей Міноборони України.

Окремо він наголосив на важливості підтримки нашої держави данською стороною в НАТО.

Зі свого боку пані Тріне Брамсен підтвердила подальшу підтримку України та готовність Данії сприяти завершенню війни з Росією політико-дипломатичним шляхом.

Зверніть увагу! Під час розмови Андрій Таран запросив міністерку оборони Данії пані Тріне Брамсен взяти участь в урочистостях з нагоди святкування 30 річниці Дня Незалежності України.

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