Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підтримав думку Володимира Зеленського про те, що НАТО – єдиний шлях до завершення війни на Донбасі. За словами Єрмака, це – стабільність і безпека України на довгі роки.

І цю стабільність та безпеку, за словами голови ОП, може гарантувати лише вступ України у НАТО.

Важливо Україна вперше бере участь у переговорах Східного флангу НАТО

Водночас Єрмак не зміг дати відповідь на питання, коли саме Україна зможе вступити до лав Альянсу. Він наголосив, що влада робить все для цього.

Та інтенсивність і рівень відносин із керівництвом НАТО та країнами-учасниками Альянсу свідчить про те, що ми досить впевнено йдемо цим шляхом. Якісь конкретні терміни, на жаль, не можу вам назвати,

– сказав голова ОП.

Шлях України до НАТО: головне

Ще у 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

В Альянсі були країни, які переконали решту союзників, що не варто погіршувати відносини з Росією , яка активно виступала проти розширення НАТО на Схід.

, яка активно виступала проти розширення НАТО на Схід. Втім, вже через лічені місяці після саміту російські солдати ходили по грузинській землі, а через кілька років стали й на українську.

На думку військового експерта Михайла Самуся, План дій щодо членства в НАТО міг би стати ефективним запобіжником від російської агресії.

Раніше депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс запропонував створити для України "план дій" щодо членства в ЄС.