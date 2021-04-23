Вперше в історії Україна бере участь у переговорах голів міністерств закордонних справ Східного флангу НАТО (Румунія, Польща, Туреччина). На тлі агресії Росії країни 23 квітня обговорять посилення присутності Альянсу в Чорноморському регіоні та Кримську платформу.

Окрім України, до перемовин трикутника Румунії, Польщі та Туреччини також залучили й Грузію.

Читайте також У червні пройде саміт НАТО: обговорять агресію Росії

Україна бере участь у переговорах східного флангу НАТО

Бухарест, Варшава та Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу у Чикаго. Сьогодні (23 квітня – 24 канал) вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент. За словами міністра, Україна є ключовим партнером НАТО у регіоні Чорного моря разом з Грузією та важливою частиною формули безпеки та процвітання Альянсу.

"Ми зустрінемося вп'ятьох із Давідом Залкаліані, Богданом Ауреску, Збігнєвом Рау та Мевлютом Чавушоглу, всі з яких є моїми гарними друзями", – уточнив Кулеба.

Про що говоритимуть на зустрічі

Перемовини проведуть на тлі безпекових загроз, які створює агресивна поведінка Росії та її мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів.

На них говоритимуть про таке:

посилення присутності та готовності НАТО до зміцнення безпеки та стабільності в регіоні;

про євроатлантичні перспективи України та Грузії;

про ініційований Україною формат Кримської платформи.

Кулеба додав, що окремо поспілкується з колегами у двосторонньому форматі про політику та торгівлю.

Росія відводить війська від кордонів з Україною: основне