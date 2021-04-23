Впервые в истории Украина принимает участие в переговорах глав министерств иностранных дел Восточного фланга НАТО (Румыния, Польша, Турция). На фоне агрессии России страны 23 апреля обсудят усиление присутствия Альянса в Черноморском регионе и Крымскую платформу.

Кроме Украины, к переговорам треугольника Румынии, Польши и Турции также привлекли и Грузию.

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Украина участвует в переговорах восточного фланга НАТО

Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня (23 апреля – 24 канал) они впервые пригласили гостей – Украину и Грузию – принять участие в их встрече,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие касательно поддержки Украины в трудный момент. По словам министра, Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией и важной частью формулы безопасности и процветания Альянса.

"Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все из которых являются моими хорошими друзьями", – уточнил Кулеба.

О чем будут говорить на встрече

Переговоры проведут на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее милитаризация Крыму, Черного и Азовского морей.

На них будут говорить о следующем:

усиление присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе;

о евроатлантических перспективах Украины и Грузии;

об инициированном Украиной формате Крымской платформы.

Кулеба добавил, что отдельно пообщается с коллегами в двустороннем формате о политике и торговле.

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