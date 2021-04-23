Украина впервые принимает участие в переговорах Восточного фланга НАТО
Впервые в истории Украина принимает участие в переговорах глав министерств иностранных дел Восточного фланга НАТО (Румыния, Польша, Турция). На фоне агрессии России страны 23 апреля обсудят усиление присутствия Альянса в Черноморском регионе и Крымскую платформу.
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Кроме Украины, к переговорам треугольника Румынии, Польши и Турции также привлекли и Грузию.
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Украина участвует в переговорах восточного фланга НАТО
Бухарест, Варшава и Анкара основали этот трехсторонний формат в 2012 году на саммите Альянса в Чикаго. Сегодня (23 апреля – 24 канал) они впервые пригласили гостей – Украину и Грузию – принять участие в их встрече,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что это не просто приглашение. Это политический сигнал и конкретное действие касательно поддержки Украины в трудный момент. По словам министра, Украина является ключевым партнером НАТО в регионе Черного моря вместе с Грузией и важной частью формулы безопасности и процветания Альянса.
"Мы встретимся впятером с Давидом Залкалиани, Богданом Ауреску, Збигневом Рау и Мевлютом Чавушоглу, все из которых являются моими хорошими друзьями", – уточнил Кулеба.
О чем будут говорить на встрече
Переговоры проведут на фоне угроз безопасности, которые создает агрессивное поведение России и ее милитаризация Крыму, Черного и Азовского морей.
На них будут говорить о следующем:
- усиление присутствия и готовности НАТО к укреплению безопасности и стабильности в регионе;
- о евроатлантических перспективах Украины и Грузии;
- об инициированном Украиной формате Крымской платформы.
Кулеба добавил, что отдельно пообщается с коллегами в двустороннем формате о политике и торговле.
Россия отводит войска от границы с Украиной: основное
- В течение последнего месяца к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма Россия массово стягивала войска и технику.
- В Пентагоне отметили, что концентрация войск на украинской границе больше, чем была в 2014 году.
- Однако 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска оставляют южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
- В МИД Украины отметили: если Россия сдержит слово, то это ослабит напряженность. Однако Киев ожидает подтверждений разведки и пояснений Кремля о том, зачем было стягивать эти войска под украинскую границу.
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