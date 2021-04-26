Вступление в НАТО гарантирует нам безопасность на долгие годы, - Ермак
Глава Офиса Президента Андрей Ермак поддержал мнение Владимира Зеленского о том, что НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе. По словам Ермака, это – стабильность и безопасность Украины на долгие годы.
Источник:Liga.net
И эту стабильность и безопасность, по словам главы ОП, может гарантировать только вступление Украины в НАТО.
Важно Украина впервые участвует в переговорах восточного фланга НАТО
В то же время Ермак не смог дать ответ на вопрос, когда именно Украина сможет вступить в ряды Альянса. Он подчеркнул, что власть делает все для этого.
Интенсивность и уровень отношений с руководством НАТО и странами-участниками альянса свидетельствует о том, что мы достаточно уверенно идем по этому пути. Какие-то конкретные сроки, к сожалению, не могу вам назвать,
– сказал председатель ОП.
Путь Украины в НАТО: главное
- Еще в 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- В Альянсе были страны, которые убедили остальных союзников, что не стоит ухудшать отношения с Россией, которая активно выступала против расширения НАТО на Восток.
- Впрочем, уже через считанные месяцы после саммита российские солдаты ходили по грузинской земле, а через несколько лет ступили и на украинскую.
- По мнению военного эксперта Михаила Самуся, План действий по членству в НАТО мог бы стать эффективным предохранителем от российской агрессии.
Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс предложил создать для Украины "план действий относительно членства в ЕС.
Поделиться новостью