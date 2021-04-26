Глава Офиса Президента Андрей Ермак поддержал мнение Владимира Зеленского о том, что НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе. По словам Ермака, это – стабильность и безопасность Украины на долгие годы.

И эту стабильность и безопасность, по словам главы ОП, может гарантировать только вступление Украины в НАТО.

Важно Украина впервые участвует в переговорах восточного фланга НАТО

В то же время Ермак не смог дать ответ на вопрос, когда именно Украина сможет вступить в ряды Альянса. Он подчеркнул, что власть делает все для этого.

Интенсивность и уровень отношений с руководством НАТО и странами-участниками альянса свидетельствует о том, что мы достаточно уверенно идем по этому пути. Какие-то конкретные сроки, к сожалению, не могу вам назвать,

– сказал председатель ОП.

Путь Украины в НАТО: главное

Еще в 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.

В Альянсе были страны, которые убедили остальных союзников, что не стоит ухудшать отношения с Россией, которая активно выступала против расширения НАТО на Восток.

Впрочем, уже через считанные месяцы после саммита российские солдаты ходили по грузинской земле, а через несколько лет ступили и на украинскую.

По мнению военного эксперта Михаила Самуся, План действий по членству в НАТО мог бы стать эффективным предохранителем от российской агрессии.

Ранее депутат Европарламента Андрюс Кубилюс предложил создать для Украины "план действий относительно членства в ЕС.