Против карантина и паспортов вакцинации: в Дании состоялся массовый протест – фото
Сотни людей в Копенгагене вышли на улицы столицы, чтобы протестовать. В частности митинговали против коронавирусных ограничений.
Источник:The Local
Также протестующие были против планов властей ввести цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Примерно 600 человек собрались перед зданием датского парламента.
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Против чего выступали митингующие
Главным объектом гнева людей были "паспорта вакцинации". Также они выступали против введенных в стране карантина.
Что заявили организаторы протеста
Организаторы акции заявили, что внедрение такого паспорта:
- будет означать обязательную вакцинацию;
- является ограничением свободы личности, поскольку сейчас вакцинация в Дании не является обязательной.
Протесты в Дании / Фото Ritzau Scanpix
Митингующие протестуют против карантина / Фото Ritzau Scanpix
На акцию вышло 600 человек / Фото Ritzau Scanpix
Коронавирус в Дании: что известно
- По состоянию на 7 февраля 2021 года, в Дании коронавирусом заболели 201 621 человек. Из них – 2216 умерли, в то же время 192 695 инфицированных выздоровели.
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией страна объявила об ограничении въезда со всех стран мира.
- В начале января в Дании уже происходили массовые протесты против введенных правительством карантина. Тогда мирные демонстрации переросли в массовые столкновения митингующих и силовиков, во время которых полиция задержала 9 человек.
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