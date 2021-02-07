Сотни людей в Копенгагене вышли на улицы столицы, чтобы протестовать. В частности митинговали против коронавирусных ограничений.

Также протестующие были против планов властей ввести цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Примерно 600 человек собрались перед зданием датского парламента.

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Против чего выступали митингующие

Главным объектом гнева людей были "паспорта вакцинации". Также они выступали против введенных в стране карантина.

Отметим! Ранее власть Дании заявляла, что планирует выдавать гражданам "паспорт вакцинации против COVID-19". В нем будет указано, делал ли человек прививки.

Что заявили организаторы протеста

Организаторы акции заявили, что внедрение такого паспорта:

будет означать обязательную вакцинацию;

является ограничением свободы личности, поскольку сейчас вакцинация в Дании не является обязательной.



Протесты в Дании / Фото Ritzau Scanpix



Митингующие протестуют против карантина / Фото Ritzau Scanpix

На акцию вышло 600 человек / Фото Ritzau Scanpix

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