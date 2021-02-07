Проти карантину і паспортів вакцинації: у Данії відбувся масовий протест – фото
Сотні людей у Копенгагені вийшли на вулиці столиці, щоб протестувати. Зокрема мітингували проти коронавірусних обмежень.
Джерело:The Local
Також протестувальники були проти планів влади запровадити цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Приблизно 600 осіб зібралися перед будівлею данського парламенту.
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Проти чого виступали мітингувальники
Головним об'єктом гніву людей були "паспорти вакцинації". Також вони виступали проти запроваджених у країні карантинних обмежень.
Що заявили організатори протесту
Організатори акції заявили, що впровадження такого паспорту:
- означатиме обов'язкову вакцинацію;
- є обмеженням свободи особистості, оскільки наразі вакцинація в Данії не є обов'язковою.
Протести у Данії / Фото Ritzau Scanpix
Мітингувальники протестують проти карантинних обмежень / Фото Ritzau Scanpix
На акцію вийшло 600 осіб / Фото Ritzau Scanpix
Коронавірус у Данії: що відомо
- Станом на 7 лютого 2021 року, в Данії на коронавірус захворіло 201 621 осіб. З них – 2 216 померло, водночас 192 695 інфікованих одужали.
- Через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією країна оголосила про обмеження в'їзду з усіх держав світу.
- На початку січня у Данії вже відбувались масові протести проти запроваджених урядом карантинних обмежень. Тоді мирні демонстрації переросли в масові сутички мітингувальників і силовиків, під час яких поліція затримала 9 осіб.
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