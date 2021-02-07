Сотні людей у Копенгагені вийшли на вулиці столиці, щоб протестувати. Зокрема мітингували проти коронавірусних обмежень.

Також протестувальники були проти планів влади запровадити цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Приблизно 600 осіб зібралися перед будівлею данського парламенту.

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Проти чого виступали мітингувальники

Головним об'єктом гніву людей були "паспорти вакцинації". Також вони виступали проти запроваджених у країні карантинних обмежень.

Зазначимо! Раніше влада Данії заявляла, що планує видавати громадянам "паспорт вакцинації проти COVID-19". У ньому буде зазначено, чи робила людина щеплення.

Що заявили організатори протесту

Організатори акції заявили, що впровадження такого паспорту:

означатиме обов'язкову вакцинацію;

є обмеженням свободи особистості, оскільки наразі вакцинація в Данії не є обов'язковою.



Протести у Данії / Фото Ritzau Scanpix



Мітингувальники протестують проти карантинних обмежень / Фото Ritzau Scanpix



На акцію вийшло 600 осіб / Фото Ritzau Scanpix

Коронавірус у Данії: що відомо