Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о погибшем в Никополе спасателе?

Даниил Хижняк работал в ГСЧС с 2019 года.

Его преданность делу и мужество навсегда останутся в памяти коллег. Он был настоящим героем, готовым всегда спасать жизни и помогать другим,

– вспоминают коллеги.

Даниил был старшим лейтенантом службы гражданской защиты, специалистом отделения реагирования на чрезвычайные ситуации 7 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



Даниил Хижняк / Фото ГСЧС

Он погиб 6 августа во время выполнения служебных обязанностей.

Вечером в городе Никополь чрезвычайники спасали раненых мирных людей после предыдущего обстрела. В это время враг коварно обстрелял служебный автомобиль спасателей. Даниил получил ранения несовместимые с жизнью. Ему было всего 23 года,

– рассказали в ГСЧС.

Также в Никополе погибли двое гражданских, ранены 4 человека, в частности трое работников ГСЧС и гражданский.

24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал Даниила! Вечная память!