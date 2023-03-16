Об этом сообщают российские СМИ. Ранее Фролкин признался, что убил мирного жителя Киевской области, а также в мародерстве. А еще тот рассказал, что командование русских войск относится к своим подчиненным очень плохо.

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Фролкин рассказал, что он и его "собратья" убивали гражданских

Согласно его рассказам, к убийствам мирных жителей Киевщины в начале полномасштабного вторжения причастны также военнослужащие – Дмитрий Данилов, Руслан Глотов, Иван Шепеленко.

Вернувшись в Россию, Фролкин уволился из армии, но затем вернулся на службу. А его признание стали причиной уголовного дела против него.



Фролкин сам рассказал о том, как с другими российскими солдатами убивали в Киевской области / Фото РосСМИ

Сюр российского правосудия

Арест к оккупанту применять не стали, но состоявшийся 16 марта суд признал оккупанта виновным в дискредитации российской армии. Кроме условного срока ему на 2 года запретили занимать должности в органах госвласти.

Отметим, что в Украине против Фролкина также открыто уголовное расследование. Ему грозит пожизненное заключение за нарушение законов и обычаев войны.

Украина привлечет к ответственности военных преступников