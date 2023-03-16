Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше Фролкін зізнався, що вбив мирного жителя на Київщині, а також у мародерстві. А ще той розповів, що командування російських військ ставиться до своїх підлеглих дуже погано.

Дивіться також Шалені втрати в обмін на крихітний шматок території: що дав Росії "великий наступ" в Україні

Фролкін розповів, що він і його "побратими" вбивали цивільних

Згідно з його розповідей, до вбивств мирних жителів Київщини на початку повномасштабного вторгнення причетні також військовослужбовці – Дмитро Данилов, Руслан Глотов, Іван Шепеленко.

Повернувшись до Росії, Фролкін звільнився з армії, але потім повернувся на службу. А його зізнання стали причиною кримінальної справи проти нього.



Фролкін сам розповів про те, як з іншими російськими солдатами вбивали на Київщині / Фото РосЗМІ

Сюр російського правосуддя

Арешт до окупанта застосовувати не стали, але суд, який відбувся 16 березня, визнав окупанта винним у дискредитації російської армії. Крім умовного строку, йому на 2 роки заборонили обіймати посади в органах держвлади.

Наголосимо, що в Україні проти Фролкіна також відкрито кримінальне розслідування. Йому загрожує довічне ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни.

Україна притягне до відповідальності воєнних злочинців