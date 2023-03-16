Про це повідомляють російські ЗМІ. Раніше Фролкін зізнався, що вбив мирного жителя на Київщині, а також у мародерстві. А ще той розповів, що командування російських військ ставиться до своїх підлеглих дуже погано.
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Фролкін розповів, що він і його "побратими" вбивали цивільних
Згідно з його розповідей, до вбивств мирних жителів Київщини на початку повномасштабного вторгнення причетні також військовослужбовці – Дмитро Данилов, Руслан Глотов, Іван Шепеленко.
Повернувшись до Росії, Фролкін звільнився з армії, але потім повернувся на службу. А його зізнання стали причиною кримінальної справи проти нього.
Фролкін сам розповів про те, як з іншими російськими солдатами вбивали на Київщині / Фото РосЗМІ
Сюр російського правосуддя
Арешт до окупанта застосовувати не стали, але суд, який відбувся 16 березня, визнав окупанта винним у дискредитації російської армії. Крім умовного строку, йому на 2 роки заборонили обіймати посади в органах держвлади.
Наголосимо, що в Україні проти Фролкіна також відкрито кримінальне розслідування. Йому загрожує довічне ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни.
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