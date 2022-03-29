Дания может помочь восстановить город-корабль Николаев, – Зеленский обратился с предложением

Владимир Зеленский призвал Данию присоединяться к восстановлению Украины после войны. В частности, помочь восстановить Николаев.

Об этом президент заявил во время обращения к парламенту Дании, сообщает 24 канал.

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"Хочу вас (Данию – 24 канал) пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство", – отметил Зеленский.

По словам президента, зная потенциал и творческую и экономическую мощь Дании, Украина предлагает ей "взять шефство" в восстановлении одного из регионов.

Николаев, город кораблей, может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить,

– добавил Зеленский.

Следует заметить, что во время обращения президент также поблагодарил датские компании, покинувшие рынок России.

Обращение Зеленского к парламенту Дании: смотрите видео