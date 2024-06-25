Об этом заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Он добавил, что до конца 2024 года 20 украинских пилотов закончат обучение.

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Почему Дания больше не будет обучать украинских пилотов

Пульсен заявил, что в 2025 Дания уже не будет обучать украинских пилотов на F-16. Причина в том, что в следующем году страна переходит на более современные истребители – F-35.

Для этих самолетов Дания также использовать базу в Скридструп, на которой сейчас учатся украинские пилоты. Из-за этого страна будет вынуждена остановить обучение.

В то же время Пульсен отметил, что до конца 2024 года 20 украинских пилотов должны закончить обучение на истребителях F-16. В то же время министр обороны Дании отметил, что страна сможет делать вклад в обучение украинских пилотов на территории других стран.

Сегодня украинские пилоты также проходят обучение в Румынии, но пока не принято решение о том, будет ли Дания делать свой вклад в это дело,

– заявил Пульсен.

К слову, первые самолеты F-16 от Дании Украина получит уже этим летом. Владимир Зеленский также сообщал, что самолеты от Копенгагена станут первыми истребителями пятого поколения, которые получит наше государство.