Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час спільної пресконференції зі своїм колегою із Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Він додав, що до кінця 2024 року 20 українських пілотів закінчать навчання.

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Чому Данія більше не навчатиме українських пілотів

Пульсен заявив, що у 2025 Данія вже не навчатиме українських пілотів на F-16. Причина у тому, що наступного року країна переходить на сучасніші винищувачі – F-35.

Для цих літаків Данія також використовувати базу в Скрідструп, на якій нині навчаються українські пілоти. Через це країна буде змушена зупинити навчання.

Водночас Пульсен зауважив, що до кінця 2024 року 20 українських пілотів повинні закінчити навчання на винищувачах F-16. Водночас міністр оборони Данії наголосив, що країна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн.

Сьогодні українські пілоти також проходять навчання в Румунії, але поки що не ухвалено рішення про те, чи буде Данія робити свій внесок у цю справу,

– заявив Пульсен.

До слова, перші літаки F-16 від Данії Україна отримає вже цього літа. Володимир Зеленський також повідомляв, що літаки від Копенгагена стануть першими винищувачами п'ятого покоління, які отримає наша держава.