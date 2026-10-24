50 тысяч снарядов из Дании: как F-16 нищат дроны и с какими проблемами сталкивается Украина

Дания в ускоренном режиме передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 миллиметров для истребителей F-16. Это поможет сбивать вражеские реактивные дроны.

В то же время интенсивные вылеты истощают ресурс боевых машин. Об этом сообщает издание Defence Express.

Что известно об использовании F-16?

Полученные из Копенгагена боеприпасы предназначены для шестиствольных авиационных пушек M61A1 Vulcan компании General Dynamics, что они способны производить до 6000 выстрелов в минуту. Для сбивания одного реактивного беспилотника пилоту в среднем требуется около 150 выстрелов.

Учитывая, что Россия наращивает производство реактивных БПЛА до более чем 3000 единиц в месяц, потребность украинской армии в таких снарядах составляет тысячи штук ежедневно.

Использование авиапушек является финансово выгодным решением, ведь один боеприпас стоит ориентировочно 30 долларов, а уничтожение дрона стоимостью от 40 тысяч до 300 тысяч долларов обходится примерно в 4,5 тысячи долларов. Кроме того, это позволяет компенсировать дефицит более дорогих авиационных ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120.

Ситуация осложнилась после ограничения скорости работы Starlink, что помешало работе украинских дронов-перехватчиков. Из-за этого привлечение F-16 для уничтожения быстроходных воздушных целей стало единственным выходом, но постоянные патрулирования быстрыми темпами истощают авиационный парк.

Какие трудности могут возникнуть?

Согласно техническим требованиям, истребители F-16 нуждаются в плановом обслуживании каждые 300 часов налета. По состоянию на начало октября более двух десятков украинских самолетов уже находились на ремонте в Бельгии в компании Sabena Aerospace Engineering.

В настоящее время бельгийское предприятие способно обслуживать лишь четыре самолета в месяц с перспективой увеличения этого числа до шести. При таких темпах истребители простаивают в очередях, поэтому Президент Украины предложил перенести часть ремонтных работ непосредственно на украинскую территорию.

Переориентация F-16 на задачи противовоздушной обороны ограничивает их участие в наступательных операциях. Обновленная программа подготовки украинских летчиков также предусматривает больший акцент именно на противодействии воздушным целям.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, именно авиация уничтожает от 55% до 60% всех российских реактивных беспилотников. Также мы писали, что американская компания Lockheed Martin рассматривает возможность разработки специальной модификации F-16 для Украины с более современным радаром AESA.