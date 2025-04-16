Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего сухопутными войсками Дании генерал-майора Петера Бойсена для TV 2.

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Дания планирует отправить солдат в Украину

Петер Бойсен объяснил, что страну интересует опыт украинских военных в ведении современной войны, прежде всего по применению беспилотников на поле боя.

За 42 года моей службы в Вооруженных силах я еще не видел, чтобы события развивались так быстро,

– сказал он.

По словам командующего армией, датские военные будут находиться далеко от линии фронта, а обучение могут начаться уже этим летом.

Отмечается, что количество курсов еще не определено и окончательно не решено. Однако Бойсен добавил, что инструкторы, так и военнослужащие пройдут курсы продолжительностью от одной до двух недель.

Мы отправляем туда несколько команд и смотрим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук. Поэтому приезжайте и получите этот опыт,

– подчеркнул он.

В то же время посольство России в Дании возмущено тем, что Вооруженные силы страны планируют отправить солдат на обучение в Украину. В частности посол Владимир Барбин заявил, что такой шаг "втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию".