Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен. Он отметил, что нельзя ограничивать Украину в использовании оружия.

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Дания дала разрешение Украине

Ларс Льокке Расмуссен отметил, что поддержка Украины абсолютно не изменилась после начала операции ВСУ в Курской области России.

Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападающего, то это вполне в рамках правил войны,

– сказал министр.

Также в Минобороны Украины сообщили, что Дания выделяет 116 миллионов долларов на военную поддержку Украины. В министерстве отметили, что это уже двадцатый пакет помощи от датских партнеров с начала широкомасштабной российской агрессии.

Часть этих средств будет направлена на закупку необходимой военной техники, а также оборудования у нашего оборонно-промышленного комплекса.

К слову, ранее Великобритания открыто признала, что поставляет оружие ВСУ в Курской области. Однако Украине все еще не разрешено использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.