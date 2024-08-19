Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен. Він наголосив, що не можна обмежувати Україну у використанні зброї.

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Данія дала дозвіл Україні

Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що підтримка України абсолютно не змінилася після початку операції ЗСУ в Курській області Росії.

Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни,

– сказав міністр.

Також в Міноборони України повідомили, що Данія виділяє 116 мільйонів доларів на військову підтримку України. В міністерстві зазначили, що це вже двадцятий пакет допомоги від данських партнерів з початку широкомасштабної російської агресії.

Частина цих коштів буде спрямована на закупівлю необхідної військової техніки, а також обладнання у нашого оборонно-промислового комплексу.

До слова, раніше Велика Британія відкрито визнала, що постачає зброю ЗСУ в Курській області. Однак Україні все ще не дозволено використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії.