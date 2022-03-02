Об этом сообщило Министерство обороны Дании на своей странице в твиттере. Помощь уже прибыла в Украину.

Важно Стреляют по школам, магазинам, пекарням: путинские войска показали, как "защищают" Донбасс

Вчера в Украину привезли последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW, и датские С-130 Hercules вернулись на свою базу, – пишут в публикации.

Как сопротивляться оккупантам / инфографика 24 канал