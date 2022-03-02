Про це повідомило Міністерство оборони Данії на своїй сторінці у твітері. Допомога вже прибула в Україну.

Важливо Стріляють по школах, магазинах, пекарнях: путінські війська показали, як "захищають" Донбас

Вчора до України привезли останню партію з 2700 протитанкових засобів M72 EC LAW, і данські С-130 Hercules повернулися на свою базу, – йдеться у повідомленні.

Як опиратися окупантам / інфографіка 24 канал

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