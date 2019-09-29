Дания отменила странное требование для желающих получить гражданство

Заявители на получение датского гражданства должны были предоставлять подробную информацию о каждой поездке за пределы страны за последние 12 лет. Теперь Дания отменила это требование.

Странное требование действовало с 2017 года, пишет The Local. Люди должны были декларировать не только длительные путешествия, но и короткие поездки, такие как походы по магазинам в Швеции или Германии.

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Это требование было основано на правовых критериях гражданства, которые включают постоянное жительство в Дании в течение не менее 9 лет.

Новый министр по вопросам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе считает, что нет необходимости документировать такие короткие поездки.

Я обеспокоен тем, что людям предъявляют странные требования, в частности, заставляют вспоминать, ездили ли они в Лондон на выходные 10 лет назад, делали ли покупки в Мальме,

– сказал министр.

Кстати, критерии девятилетнего проживания при этом останутся неизменными, но есть исключения.

Какие поездки за пределы Дании должны быть задокументированы сейчас:

если они длились четыре недели или более;

если заявитель покидал страну 10 раз или более в течение одного года;

в случае повторных поездок в один и тот же пункт назначения (например, каждые две недели);

либо если все поездки составляют более шести месяцев, проведенных за границей в течение одного года.

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