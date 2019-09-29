Дания отменила странное требование для желающих получить гражданство
Заявители на получение датского гражданства должны были предоставлять подробную информацию о каждой поездке за пределы страны за последние 12 лет. Теперь Дания отменила это требование.
Странное требование действовало с 2017 года, пишет The Local. Люди должны были декларировать не только длительные путешествия, но и короткие поездки, такие как походы по магазинам в Швеции или Германии.
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Это требование было основано на правовых критериях гражданства, которые включают постоянное жительство в Дании в течение не менее 9 лет.
Новый министр по вопросам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе считает, что нет необходимости документировать такие короткие поездки.
Я обеспокоен тем, что людям предъявляют странные требования, в частности, заставляют вспоминать, ездили ли они в Лондон на выходные 10 лет назад, делали ли покупки в Мальме,
– сказал министр.
Кстати, критерии девятилетнего проживания при этом останутся неизменными, но есть исключения.
Какие поездки за пределы Дании должны быть задокументированы сейчас:
- если они длились четыре недели или более;
- если заявитель покидал страну 10 раз или более в течение одного года;
- в случае повторных поездок в один и тот же пункт назначения (например, каждые две недели);
- либо если все поездки составляют более шести месяцев, проведенных за границей в течение одного года.
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