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      Данія скасувала дивну вимогу для охочих отримати громадянство

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      Данія скасувала вимогу для отримання громадянство
      Данія скасувала вимогу для отримання громадянство / vietnamvisa.cheap

      Заявники на отримання данського громадянства повинні були надавати детальну інформацію про кожну поїздку за межі країни за останні 12 років. Тепер Данія скасувала цю вимогу.

      Дивна вимога діяла з 2017 року, пише The Local. Люди мали декларувати не лише тривалі подорожі, а й короткі поїздки, такі як походи по магазинах у Швеції або Німеччині.

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      Ця вимога була заснована на правових критеріях громадянства, які включають постійне проживання в Данії упродовж не менше 9 років.

      Новий міністр з питань імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає вважає, що немає необхідності документувати такі короткі поїздки.

      Я стурбований тим, що людям висувають дивацькі вимоги, зокрема, змушують згадувати, чи їздили вони в Лондон на вихідні 10 років тому, чи робили покупки в Мальме,
      – сказав міністр.

      До речі, критерії дев'ятирічного проживання при цьому залишаться незмінними, але є винятки.

      Які поїздки за межі Данії повинні бути задокументовані зараз:

      • якщо вони тривали чотири тижні або більше;
      • якщо заявник залишав країну 10 разів або більше протягом одного року;
      • у разі повторних поїздок в один і той же пункт призначення (наприклад, кожні два тижні);
      • або якщо всі поїздки складають більше шести місяців, проведених за кордоном протягом одного року.

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      Теги: Новини політики Подорожі Законодавство Данія Курйозні новини
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