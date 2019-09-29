Данія скасувала дивну вимогу для охочих отримати громадянство

Заявники на отримання данського громадянства повинні були надавати детальну інформацію про кожну поїздку за межі країни за останні 12 років. Тепер Данія скасувала цю вимогу.

Дивна вимога діяла з 2017 року, пише The Local. Люди мали декларувати не лише тривалі подорожі, а й короткі поїздки, такі як походи по магазинах у Швеції або Німеччині.

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Ця вимога була заснована на правових критеріях громадянства, які включають постійне проживання в Данії упродовж не менше 9 років.

Новий міністр з питань імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає вважає, що немає необхідності документувати такі короткі поїздки.

Я стурбований тим, що людям висувають дивацькі вимоги, зокрема, змушують згадувати, чи їздили вони в Лондон на вихідні 10 років тому, чи робили покупки в Мальме,

– сказав міністр.

До речі, критерії дев'ятирічного проживання при цьому залишаться незмінними, але є винятки.

Які поїздки за межі Данії повинні бути задокументовані зараз:

якщо вони тривали чотири тижні або більше;

якщо заявник залишав країну 10 разів або більше протягом одного року;

у разі повторних поїздок в один і той же пункт призначення (наприклад, кожні два тижні);

або якщо всі поїздки складають більше шести місяців, проведених за кордоном протягом одного року.

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