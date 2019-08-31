У данському місті з'явились незвичні світлофори: потішні фото
У данському місті Орхус звичних "чоловічків" на світлофорах вирішили замінити знаковими для цього регіону постатями.
Людей на світлофорах тепер зустрічають вікінги. Реалізовувати таку ініціативу влада міста взялась у співпраці з місцевим музеєм Moesgaard, інформує Quartz.
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По всьому місту правил дорожнього руху перехожим тепер допомагатимуть дотримуватись потішні вікінги.
Вікінги на світофорах данського міста Орхус / Фото: qz.com
Навіщо? У місті Орхус, яке розташоване на сході півострова Ютландія, проживає приблизно 300 тисяч мешканців. Тут відбувається щорічний фестиваль вікінгів.
Своїми назвами більшість місцевих вулиць завдячують оригінальному поселенню вікінгів.
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