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      У данському місті з'явились незвичні світлофори: потішні фото

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      Вікінги з'явились на світлофорах у данському місті
      Вікінги з'явились на світлофорах у данському місті / Quartz

      У данському місті Орхус звичних "чоловічків" на світлофорах вирішили замінити знаковими для цього регіону постатями.

      Людей на світлофорах тепер зустрічають вікінги. Реалізовувати таку ініціативу влада міста взялась у співпраці з місцевим музеєм Moesgaard, інформує Quartz.

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      По всьому місту правил дорожнього руху перехожим тепер допомагатимуть дотримуватись потішні вікінги.

      вікінги світлофори Данія
      Вікінги на світофорах данського міста Орхус / Фото: qz.com

      Навіщо? У місті Орхус, яке розташоване на сході півострова Ютландія, проживає приблизно 300 тисяч мешканців. Тут відбувається щорічний фестиваль вікінгів.

      Своїми назвами більшість місцевих вулиць завдячують оригінальному поселенню вікінгів.

      До теми: Чому мегаполіси роблять людей нещасними, або Як не потрапити у "спальне гетто"

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      Теги: Новини нерухомості Курйозні новини Данія
      Джерело: 24 канал
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