У данському місті з'явились незвичні світлофори: потішні фото

У данському місті Орхус звичних "чоловічків" на світлофорах вирішили замінити знаковими для цього регіону постатями.

Людей на світлофорах тепер зустрічають вікінги. Реалізовувати таку ініціативу влада міста взялась у співпраці з місцевим музеєм Moesgaard, інформує Quartz.

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По всьому місту правил дорожнього руху перехожим тепер допомагатимуть дотримуватись потішні вікінги.



Вікінги на світофорах данського міста Орхус / Фото: qz.com

Навіщо? У місті Орхус, яке розташоване на сході півострова Ютландія, проживає приблизно 300 тисяч мешканців. Тут відбувається щорічний фестиваль вікінгів.

Своїми назвами більшість місцевих вулиць завдячують оригінальному поселенню вікінгів.

En Aarhus (Jutlandia, Dinamarca), con idea de que los semáforos peatonales contengan figuras neutrales que representen a [email protected], están cambiando algunos de los monigotes por siluetas VIKINGAS.



Así de paso le hacen un homenaje a su historia. pic.twitter.com/6ypTMPTFUo — Nao Casanova (@Nao_Casanova) August 30, 2019

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