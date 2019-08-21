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      На мешканців Колорадо налетіли десятки матраців: кумедне відео

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      На мешканців Колорадо напали десятки матраців
      На мешканців Колорадо напали десятки матраців / Скріншот з відео

      Мешканці штату Колорадо приготували матраци для того, аби ввечері подивитися фільм у кінотеатрі під відкритим небом. Проте раптово налетів сильний вітер на почав "носити" їх по місту.

      Так, мешканці штату Колорадо стали свідками так званого нашестя матраців, передає телеграм-канал 24 каналу. 

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      Відео швидко розлетілося мережею. Колорадці розповідають, що вони хотіли влаштувати біля басейну фільмову ніч під зірками з подушками та матрацами, а потім налетіла буря.

      На відео видно, як вітер підняв матраци у повітря та "носив" вулицями міста. Люди намагалися зловити їх, один з них чоловіків навіть спробував застрибнути на надувний матрац.

      Дивіться відео: як вітер підняв у повітря матраци 

       

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      Теги: Новини України Курйозні новини Новини США
      Джерело: 24 канал
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