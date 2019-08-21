На жителей Колорадо налетели десятки матрасов: смешное видео

Жители штата Колорадо приготовили матрасы для того, чтобы вечером посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Однако внезапно налетел сильный ветер и начал "носить" их по городу.

Так, жители штата Колорадо стали свидетелями так называемого нашествия матрасов, передает телеграм-канал 24 канала.

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Видео быстро разлетелось по сети. Колорадцы рассказывают, что они хотели устроить у бассейна фильмовую ночь под звездами с подушками и матрасами, а затем налетела буря.

На видео видно, как ветер поднял матрасы в воздух и "носил" по улицам города. Люди пытались поймать их, один из них мужчин даже попытался запрыгнуть на надувной матрас.

Смотрите видео: как ветер поднял в воздух матрасы