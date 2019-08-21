19:45
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      На жителей Колорадо налетели десятки матрасов: смешное видео

      268 Читати новину українською
      На жителей Колорадо налетели десятки матрасов
      На жителей Колорадо налетели десятки матрасов / Скриншот с видео

      Жители штата Колорадо приготовили матрасы для того, чтобы вечером посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом. Однако внезапно налетел сильный ветер и начал "носить" их по городу.

      Так, жители штата Колорадо стали свидетелями так называемого нашествия матрасов, передает телеграм-канал 24 канала. 

      Читайте также: Угроза года: Жириновский готов за 48 часов перекрыть Днепр

      Видео быстро разлетелось по сети. Колорадцы рассказывают, что они хотели устроить у бассейна фильмовую ночь под звездами с подушками и матрасами, а затем налетела буря.

      На видео видно, как ветер поднял матрасы в воздух и "носил" по улицам города. Люди пытались поймать их, один из них мужчин даже попытался запрыгнуть на надувной матрас.

      Смотрите видео: как ветер поднял в воздух матрасы

       

      blog_ava
      Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова
      сегодня
      823
      Теги: Новости Украины Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      сегодня , 19:30 Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами
      21
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 454
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 508
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      268
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1188
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук