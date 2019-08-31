В датском городе появились необычные светофоры: забавные фото
В датском городе Орхус привычных "человечков" на светофорах решили заменить знаковыми для этого региона фигурами.
Людей на светофорах теперь встречают викинги. Реализовывать такую инициативу власти города взялась в сотрудничестве с местным музеем Moesgaard, информирует Quartz.
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По всему городу ПДД прохожим теперь будут помогать соблюдать забавные викинги.
Викинги на свитофорах датского города Орхус / Фото: qz.com
Зачем? В городе Орхус, который расположен на востоке полуострова Ютландия, проживает примерно 300 тысяч жителей. Здесь проходит ежегодный фестиваль викингов.
Своими названиями большинство местных улиц обязано оригинальному поселению викингов.
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