В датском городе появились необычные светофоры: забавные фото

В датском городе Орхус привычных "человечков" на светофорах решили заменить знаковыми для этого региона фигурами.

Людей на светофорах теперь встречают викинги. Реализовывать такую инициативу власти города взялась в сотрудничестве с местным музеем Moesgaard, информирует Quartz.

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По всему городу ПДД прохожим теперь будут помогать соблюдать забавные викинги.



Викинги на свитофорах датского города Орхус / Фото: qz.com

Зачем? В городе Орхус, который расположен на востоке полуострова Ютландия, проживает примерно 300 тысяч жителей. Здесь проходит ежегодный фестиваль викингов.

Своими названиями большинство местных улиц обязано оригинальному поселению викингов.

En Aarhus (Jutlandia, Dinamarca), con idea de que los semáforos peatonales contengan figuras neutrales que representen a [email protected], están cambiando algunos de los monigotes por siluetas VIKINGAS.



Así de paso le hacen un homenaje a su historia. pic.twitter.com/6ypTMPTFUo — Nao Casanova (@Nao_Casanova) August 30, 2019

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