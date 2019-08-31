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      В датском городе появились необычные светофоры: забавные фото

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      Викинги появились на светофорах в датском городе
      Викинги появились на светофорах в датском городе / Quartz

      В датском городе Орхус привычных "человечков" на светофорах решили заменить знаковыми для этого региона фигурами.

      Людей на светофорах теперь встречают викинги. Реализовывать такую инициативу власти города взялась в сотрудничестве с местным музеем Moesgaard, информирует Quartz.

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      По всему городу ПДД прохожим теперь будут помогать соблюдать забавные викинги.

      вікінги світлофори Данія
      Викинги на свитофорах датского города Орхус / Фото: qz.com

      Зачем? В городе Орхус, который расположен на востоке полуострова Ютландия, проживает примерно 300 тысяч жителей. Здесь проходит ежегодный фестиваль викингов.

      Своими названиями большинство местных улиц обязано оригинальному поселению викингов.

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      Теги: Курьезные новости Новости недвижимости Дания
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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