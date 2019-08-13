Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"

Частные авто, широкие дороги, новые развязки и переполненные парковки. Элитные или бюджетные жилые районы на окраинах. Торговые центры с полным спектром развлечений. Рассказываем, как мегаполисы делают людей несчастными и что нам мешает жить в городе мечты.

"Прописка" мешает городам развиваться

На сегодня в Украине отсутствует простой и действенный механизм регистрации места проживания. Более 3 миллионов украинцев проживают не там, где прописаны. Города фактически о них не знают. А значит – не закладывают в бюджеты средства на развитие транспорта и инфраструктуры для соответствующего количества населения. Отсюда – пробки, переполненный городской транспорт, отсутствие мест в садиках, школах, очереди в больницах и другое.

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Вам не нужен автомобиль

Если власти города заботятся о благосостоянии жителей и экологии – то сделают все возможное, чтобы вы оставили автомобиль дома. Или вовсе не покупали его. Для этого нужны комфортный электротранспорт, удобный график движения и доступная стоимость проезда. А еще – развитие альтернативных видов транспорта – поэтому в украинских городах активно развивают велоинфраструктуру.



В городах Украины активно развивают велоинфраструктуру / Фото: 24 канал

Более того – есть города, где общественный транспорт бесплатный. Проехаться даром можно в Таллинне, Мельбурне, небольших финских и французских городках. Обычно воспользоваться транспортом бесплатно имеют право только официально зарегистрированные жители. Есть города, в которых билет не нужен ни местным, ни туристам.

С 2020 года общественный транспорт станет бесплатным в Люксембурге.

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Припарковаться не получится

Расширять дороги, строить новые развязки, открывать еще больше парковок и заправок – уже не актуально. Умные города убирают парковки. Застройщикам новых кварталов запрещают делать места для авто на придомовой территории. Все для того, чтобы уменьшить количество автомобилей, сделать пространство не слишком комфортным для автомобилиста.

Сравните, сколько пространства нужно, чтобы перевезти одинаковое количество людей частными автомобилями, автобусом и велосипедами:



Сколько пространства нужно, чтобы перевезти 72 человек / Фото: billaus.is

Машины не должны быть приоритетными в городе – ведь занимают слишком много пространства, загрязняют воздух, создают шум и заставляют вас проводить часы в пробках. Автомобили превращают самый ценный ресурс города – парки, площади, пешеходные зоны и набережные – в парковки и дороги. Они загоняют горожан в переходы под землю и ограничивают их право на город.

Посмотрите, как выглядит Хай-Лайн парк – аллея на 10-метровой высоте в Нью-Йорке

Обычно автомобилистам непросто объяснить, почему они должны лишиться автомобиля, или, по крайней мере, пользоваться им меньше. Города продуцируют систему запретов – в Париже, например, нельзя двигаться по историческому центру города. В Дели запрещают попеременно движение автомобилям с четными и нечетными номерами, а в Нидерландах вообще хотят прекратить продажу всех бензиновых и дизельных автомобилей.

Купите квартиру в новом уютном жилом комплексе

И попадете в "спальное гетто". В городах новые микрорайоны строят быстрее, чем туда успевает добраться инфраструктура. Рынок вторичного жилья фактически замирает. Переполненный автомобилями двор, несколько утомленных зноем деревьев и заасфальтированная детская площадка – привычное зрелище для жителей "новых элитных многоэтажек".

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Спальные микрорайоны образуют "города в городах". Жители мегаполисов проводят по несколько часов в день в пути на работу и обратно. Засилье автомобилей и отсутствие эффективной системы общественного транспорта порождают легендарные многокилометровые пробки. Это значительно снижает не только производительность труда, но и общий уровень счастья горожан.



Многокилометровые пробки снижают уровень счастья горожан

Урбанисты утверждают, что застройка в городах должна быть многофункциональной: не надо делить город на спальные и деловые кварталы. Города должны поддерживать проекты по строительству доступного жилья и в центральной части. Максимально использовать все территории, развивать зеленые зоны – таким должен быть девиз современных мегаполисов.

Проводите выходные в торговом центре?

Для вас плохие новости. Это означает, что город не хочет заботиться о вас. Горожане идут в торговые центры за досугом, когда не имеют альтернативы – парков, пешеходных улиц с уютными кафе, привлекательных спортивных и детских площадок, уличных развлечений. Власть фактически отбирает у горожан принадлежащее им пространство и отдает его бизнесу. В торговых центрах вы теряете не только средства на развлечения, но и свое право на город.

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Свободу пешеходам

В городе, где заботятся о людях, знают, что жители любят ходить пешком. Для этого уменьшают количество автомобилей и снижают скорость их движения. Создают пешеходные зоны и улицы со смешанным трафиком.

Где есть пешеходы – там есть и деньги. Когда горожане выходят на улицы, они гуляют, заходят в заведения, тратят средства. Бизнес начинает работать лучше. А еще пешеходные улицы и комфортные города привлекают туристов – а это тоже дополнительный доход. И наоборот, среда, агрессивная к пешеходам, провоцирует тотальную автомобилизацию.

Автор: Алина Рудченко