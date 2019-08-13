19:23
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Публикации Статьи
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"

      113 Читати новину українською
      Почему мегаполисы делают людей несчастными
      Почему мегаполисы делают людей несчастными / Иллюстрация / Getty images

      Частные авто, широкие дороги, новые развязки и переполненные парковки. Элитные или бюджетные жилые районы на окраинах. Торговые центры с полным спектром развлечений. Рассказываем, как мегаполисы делают людей несчастными и что нам мешает жить в городе мечты.

      "Прописка" мешает городам развиваться

      На сегодня в Украине отсутствует простой и действенный механизм регистрации места проживания. Более 3 миллионов украинцев проживают не там, где прописаны. Города фактически о них не знают. А значит – не закладывают в бюджеты средства на развитие транспорта и инфраструктуры для соответствующего количества населения. Отсюда – пробки, переполненный городской транспорт, отсутствие мест в садиках, школах, очереди в больницах и другое.

      Читайте также: Как урбанизация изменила лицо городов и сознание людей

      Вам не нужен автомобиль

      Если власти города заботятся о благосостоянии жителей и экологии – то сделают все возможное, чтобы вы оставили автомобиль дома. Или вовсе не покупали его. Для этого нужны комфортный электротранспорт, удобный график движения и доступная стоимость проезда. А еще – развитие альтернативных видов транспорта – поэтому в украинских городах активно развивают велоинфраструктуру.

      міста урбанізація велосипед інфраструктура
      В городах Украины активно развивают велоинфраструктуру / Фото: 24 канал

      Более того – есть города, где общественный транспорт бесплатный. Проехаться даром можно в Таллинне, Мельбурне, небольших финских и французских городках. Обычно воспользоваться транспортом бесплатно имеют право только официально зарегистрированные жители. Есть города, в которых билет не нужен ни местным, ни туристам.

      С 2020 года общественный транспорт станет бесплатным в Люксембурге.

      К теме: Новые ГСН насчет парковок и автостоянок: что меняется с 1 июля

      Припарковаться не получится

      Расширять дороги, строить новые развязки, открывать еще больше парковок и заправок – уже не актуально. Умные города убирают парковки. Застройщикам новых кварталов запрещают делать места для авто на придомовой территории. Все для того, чтобы уменьшить количество автомобилей, сделать пространство не слишком комфортным для автомобилиста.

      Сравните, сколько пространства нужно, чтобы перевезти одинаковое количество людей частными автомобилями, автобусом и велосипедами:

      авто велосипед автобус люди
      Сколько пространства нужно, чтобы перевезти 72 человек / Фото: billaus.is

      Машины не должны быть приоритетными в городе – ведь занимают слишком много пространства, загрязняют воздух, создают шум и заставляют вас проводить часы в пробках. Автомобили превращают самый ценный ресурс города – парки, площади, пешеходные зоны и набережные – в парковки и дороги. Они загоняют горожан в переходы под землю и ограничивают их право на город.

      Посмотрите, как выглядит Хай-Лайн парк – аллея на 10-метровой высоте в Нью-Йорке

      Обычно автомобилистам непросто объяснить, почему они должны лишиться автомобиля, или, по крайней мере, пользоваться им меньше. Города продуцируют систему запретов – в Париже, например, нельзя двигаться по историческому центру города. В Дели запрещают попеременно движение автомобилям с четными и нечетными номерами, а в Нидерландах вообще хотят прекратить продажу всех бензиновых и дизельных автомобилей.

      Купите квартиру в новом уютном жилом комплексе

      И попадете в "спальное гетто". В городах новые микрорайоны строят быстрее, чем туда успевает добраться инфраструктура. Рынок вторичного жилья фактически замирает. Переполненный автомобилями двор, несколько утомленных зноем деревьев и заасфальтированная детская площадка – привычное зрелище для жителей "новых элитных многоэтажек".

      Узнайте больше: Что такое "город в городе" и сколько здесь стоит квартира

      Спальные микрорайоны образуют "города в городах". Жители мегаполисов проводят по несколько часов в день в пути на работу и обратно. Засилье автомобилей и отсутствие эффективной системы общественного транспорта порождают легендарные многокилометровые пробки. Это значительно снижает не только производительность труда, но и общий уровень счастья горожан.

      затори автомобілі рівень щастя
      Многокилометровые пробки снижают уровень счастья горожан

      Урбанисты утверждают, что застройка в городах должна быть многофункциональной: не надо делить город на спальные и деловые кварталы. Города должны поддерживать проекты по строительству доступного жилья и в центральной части. Максимально использовать все территории, развивать зеленые зоны – таким должен быть девиз современных мегаполисов.

      Проводите выходные в торговом центре?

      Для вас плохие новости. Это означает, что город не хочет заботиться о вас. Горожане идут в торговые центры за досугом, когда не имеют альтернативы – парков, пешеходных улиц с уютными кафе, привлекательных спортивных и детских площадок, уличных развлечений. Власть фактически отбирает у горожан принадлежащее им пространство и отдает его бизнесу. В торговых центрах вы теряете не только средства на развлечения, но и свое право на город.

      Смотрите также: Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира

      Свободу пешеходам

      В городе, где заботятся о людях, знают, что жители любят ходить пешком. Для этого уменьшают количество автомобилей и снижают скорость их движения. Создают пешеходные зоны и улицы со смешанным трафиком.

      Где есть пешеходы – там есть и деньги. Когда горожане выходят на улицы, они гуляют, заходят в заведения, тратят средства. Бизнес начинает работать лучше. А еще пешеходные улицы и комфортные города привлекают туристов – а это тоже дополнительный доход. И наоборот, среда, агрессивная к пешеходам, провоцирует тотальную автомобилизацию.

      Автор: Алина Рудченко

      via GIPHY

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Медовый Спас или Маковея: история праздника и приметы
      сегодня
      10303
      Теги: Публикации Статьи Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Архитектура
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      сегодня , 17:45 Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий
      Інна Жолобович 210
      Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      сегодня , 17:00 Инвестиции в американскую недвижимость: актуальные направления и советы эксперта
      Блог Медіа 263
      Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      сегодня , 16:32 Кто такой Роман Бессмертный: что известно об уволенном представителе Украины в ТКГ
      1029
      Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      сегодня , 16:04 Почему мегаполисы делают людей несчастными, или как не попасть в "спальное гетто"
      113
      Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      сегодня , 15:00 Легитимности Путина и Медведева наступает конец
      Slava Rabinovich 2775
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук