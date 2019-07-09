У Копенгагені каратимуть п'яних водіїв самокатів

За два дні у столиці Данії затримали кількадесят недобросовісних водіїв, яким загрожує солідний штраф. Загалом 28 людей роз'їжджали на електричних самокатах по місту у стані алкогольного сп'яніння.

Тепер за порушення всім їм доведеться викласти 300 доларів штрафу.

До слова, алкоголь офіційно визнали небезпечнішим за важкі наркотики

У столиці Данії одна з найбільш розгалужених мереж велодоріжок, а скутери й велосипеди можна легко взяти на прокат. Для цього достатньо мати відповідний додаток у смартфоні. Двоколісним транспортом можна дістатися в будь-яку точку данської столиці.



У Данії скутери та велосипеди легко можна взяти на прокат

Але у Копенгагені не всі задоволені такими послугами. Частина місцевих жителів скаржиться на погану поведінку деяких водіїв. Особливо тих, які люблять проводити час за келихом алкоголю, а потім рушають у дорогу. Тому від початку 2019 року в Копенгагені ввели правила для водіїв самокатів. На них можна їздити від 15 років і лише спеціальними доріжками, а за порушення правил загрожує штраф від 100 до 150 доларів.