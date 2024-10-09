Не выдержало сердце: в Киевской области погиб военнослужащий Данияр Рустемов

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В Броварах Киевской области от острой ишемической болезни умер Данияр Рустемов.

Сердце защитника прекратило биться 5 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

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Что известно о гибели защитника

В Броварах Киевской области от острой ишемической болезни ушел из жизни главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов.

Опять черный день для нашей общины... Младший сержант Данияр Рустемов, главный сержант-командир стрелкового отделения стрелковой роты, умер 5 октября 2024 года в городе Бровары от острой ишемической болезни сердца,

– говорится в сообщении.

Данияр Рустемов / Фото Игоря Сапожко

Прощание с защитником Украины состоялось в среду, 9 октября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

Отпевание началось в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22А).

Героя похоронят на Аллее Славы по адресу: улица Олега Оникиенко, 136, в Броварах.