Не выдержало сердце: в Киевской области погиб военнослужащий Данияр Рустемов
Источник:Игорь Сапожко
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В Броварах Киевской области от острой ишемической болезни умер Данияр Рустемов.
Сердце защитника прекратило биться 5 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.
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Что известно о гибели защитника
В Броварах Киевской области от острой ишемической болезни ушел из жизни главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов.
Опять черный день для нашей общины... Младший сержант Данияр Рустемов, главный сержант-командир стрелкового отделения стрелковой роты, умер 5 октября 2024 года в городе Бровары от острой ишемической болезни сердца,
– говорится в сообщении.
Данияр Рустемов / Фото Игоря Сапожко
Прощание с защитником Украины состоялось в среду, 9 октября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.
Отпевание началось в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22А).
Героя похоронят на Аллее Славы по адресу: улица Олега Оникиенко, 136, в Броварах.