Физических лиц никто не будет заставлять платить, – Гетманцев о НДС на квартиры

Министерство финансов предлагает обложить налогом третью продажу квартиры за период одного года. Под него будут подпадать те, кто уклоняется от налогообложения при строительстве.

Как отметил в эфире председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев, есть бизнес, который правомерным способом избегает налогов. То есть оформляет квартиры на физических лиц, а не продает от себя.

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Гетманцев подчеркнул, что физические лица не будут платить налог на добавленную стоимость. Никто не будет заставлять их это делать, поскольку они по субъектному состоянию не являются плательщиками НДС.

Жилье не подорожает

Минфин как раз предлагает норму, которая будет предотвращать неправомерные действия. С продажи квартиры 20% налога должен уплатить застройщик, а не покупатель.

Надо понимать природу и механизм НДС. На сегодня первая продажа облагается налогом именно через него. Минфин предлагает обложить налогом и следующие продажи этой квартиры,

– сказал Гетманцев.

Политик пояснил, что когда первая продажа облагается налогом, то в цене товара есть его НДС. И последующие не повлекут увеличения подорожания жилья.

"Застройщик должен показать НДС в этой стоимости. Но речь не идет о дополнительном налоге. Этот налог уже есть в стоимости каждой квартиры на первичном рынке", – отмечает Гетманцев.

Ошибка Минфина

Даниил Гетманцев сказал, что есть нюанс, который не предусмотрели в законе и он является ошибкой Министерства финансов. Если квартиру оплатили полностью, а норма о налогообложении только вступила в силу (это должно произойти 1 января 2022 года), то закон дополнят, чтобы НДС не было.

"С таких квартир не будут брать НДС. Никакого дополнительного перерасчета не будет. Это будет действовать только на будущее", – отметил Гетманцев.

Подробнее о налогообложении продаж жилья смотрите в видео: