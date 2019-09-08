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      Данилюк анонсировал смену акционера "Укроборонпрома"

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      Данилюк: новым акционером "Укроборонпрома" станет Минобороны
      Данилюк: новым акционером "Укроборонпрома" станет Минобороны / president.gov.ua

      Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров не может быть акционером государственного концерна "Укроборонпром". Зато было бы лучше, чтобы акционером было одно из министерств, а оптимальный вариант – Министерство обороны.

      Этот вариант так же обеспечивает и соответствующую связь концерна с президентом, подчеркнул Александр Данилюк в интервью "Радио Свобода".

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      Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны анонсировал оптимизацию "Укроборонпрома", которая состоится под руководством новой команды в управлении концерна.

      Государственная компания, как и любой бизнес, должна эффективно работать. Главная цель преобразований – сделать компанию надежной и конкурентоспособной как внутри страны, так и на внешних рынках,
      – подчеркнул Данилюк.

      По его мнению, наиболее правильной моделью будет превращение "Укроборонпрома" в холдинг, в котором четко продумана система управления, есть наблюдательный совет и прописаны четкие процедуры назначения руководства, оценки работы, аудит и закупки.

      "То есть все это должно быть построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос, кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", – рассказал секретарь СНБО.

      Что известно об "Укроборонпроме" и его новом руководителе?
      "Укроборонпром" – это объединение предприятий различных отраслей оборонной промышленности Украины. В состав концерна входят научные учреждения и промышленные предприятия авиационной, судостроительной, оборонной и радиоэлектронной промышленности, отраслей приборостроения и средств связи, боеприпасной отрасли и отрасли специальной химии.

      Всего в состав концерна входят более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

      В конце лета президент назначил новым руководителем "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса. В сентябре 2014 года Абромавичус возглавил Министерство экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Перед тем получил украинское гражданство.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України Кабинет Министров Украины Айварас Абромавичус Укроборонпром СНБО Александр Данилюк Президент Украины
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