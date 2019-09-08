Данилюк анонсував зміну акціонера "Укроборонпрому"

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів не може бути акціонером державного концерну "Укроборонпром". Натомість було б краще, аби акціонером було одне з міністерств, а оптимальний варіант – Міністерство оборони.

Цей варіант так само забезпечує і відповідний зв'язок концерну з президентом, підкреслив Олександр Данилюк у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони анонсував оптимізацію "Укроборонпрому", які відбудеться під керівництвом нової команди в управлінні концерну.

Державна компанія, як і будь-який бізнес, має ефективно працювати. Головна мета перетворень – зробити компанію надійною і конкурентоздатною як всередині країни, так і на зовнішніх ринках,

– наголосив Данилюк.

На його думку, найбільш правильною моделлю буде перетворення "Укроборонпрому" в холдинг, у якому чітко продумана система управління, є наглядова рада та прописані чіткі процедури призначення керівництва, оцінки роботи, аудит і закупівлі.

"Тобто все це має бутипобудовано за чіткими правилами. Саме таку трансформацію ми зараз і хочемо робити. Часто спілкуємося і з новим керівником "Укроборонпрому", проговорюємо питання, хто має бути акціонером, як формувати наглядову раду. І він дуже серйозно налаштований на ці зміни, у нього є повний мандат від президента на реформування "Укроборонпрому", – розповів секретар РНБО.

Що відомо про "Укроборонпром" та його нового керівника?"Укроборонпром" – це об'єднання підприємств різних галузей оборонної промисловості України. До складу концерну входять наукові установи та промислові підприємства авіаційної, суднобудівної, оборонної та радіоелектронної промисловості, галузей приладобудування і засобів зв’язку, боєприпасної галузі та галузі спеціальної хімії.



Загалом до складу концерну входять понад 130 підприємств військово-промислового комплексу.



Наприкінці літа президент призначив новим керівником "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса. У вересні 2014 року Абромавичус очолив Міністерство економічного розвитку та торгівлі в уряді Арсенія Яценюка. Перед тим отримав українське громадянство.