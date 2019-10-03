Данилюк: Богдан не может избежать конфликта интересов – он должен уйти в отставку

Экс-секретарь СНБО Александр Данлюк признался, что последней каплей перед его заявлением об отставке стали события вокруг "Приватбанка". В частности, он выделил главу Офиса Президента Андрея Богдана и заявил: если он не может избежать конфликта интересов, должен уйти в отставку.

В течение последних недель была концентрация сразу нескольких событий по делу "Приватбанка", которые посылают очень негативные сигналы, заявил Данилюк в комментарии "BBC-Украина".

К слову: Не участвую в подковерных играх, – Данилюк объяснил свою отставку

Перед избирательной кампанией я поставил на кон свою репутацию и заявлял, что сделаю все, чтобы влияние Коломойского на политику было ограниченным. Конечно же, после этого я не мог не отреагировать. Это не только вопрос репутации, это вопрос ценностей,

– пояснил экссекретарь СНБО.

Он вспомнил, что во время национализации "Приватбанка" Андрей Богдан представлял интересы Игоря Коломойского и тогда они были по разные стороны баррикад. Поэтому сейчас есть конкретный конфилкт интересов, в который нельзя втягивать президента Владимира Зеленского.

"В профессиональном мире, где все базируется на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", – заявил Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что сегодня вокруг "Привата" есть очевидный конфликт интересов, который необходимо устранить. Мол, если этого не сделать, то совсем не будет доверия к любым процессам, которые происходят в государстве.

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Что не так с национализацией "Приватбанка"?

Национализация одного из крупнейших банков Украины – "Приватбанка" состоялась в конце 2016 года. Тогда причиной для этого стало признание его неплатежеспособным. Мол, банкротство такого крупного банка может представлять угрозу украинской экономике.

На момент нацинализации "Привата" ныне глава Офиса Президент Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского, интересы которого и защищал. Александр Данилюк был главой Минфина и участвовал в национализации банка.

Что известно об отставке Данилюка?

27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.