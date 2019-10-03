Данилюк: Богдан не може уникнути конфлікту інтересів – він має піти у відставку

Екссекретар РНБО Олександр Данлюк зізнався, що останньою каплею перед його заявою про відставку стали події довкола "ПриватБанку". Зокрема, він виділив голову Офісу Президента Андрія Богдана та заявив: коли той не можу уникнути конфлікту інтересів, має піти у відставку.

Протягом останніх тижнв була концентрація одразу декількох подій у справі "ПриватБанку", які посилають дуже негативні сигнали, заявив Данилюк у коментарі "BBC-Україна".

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Перед виборчою кампанією я поставив на кон свою репутацію і заявляв, що зроблю все, аби вплив Коломойського на політику був обмеженим. Звичайно ж, після цього я не міг не відреагувати. Це не лише питання репутації, це питання цінностей,

– пояснив екссекретар РНБО.

Він пригадав, що під час націоналізації "ПриватБанку" Андрій Богдан представляв інтереси Ігоря Коломойського і тоді вони були по різні сторони барикад. Відтак нині є конкретний конфілкт інтересів, у який не можна втягувати президента Володимира Зеленського.

"У професійному світі, де все базується на професійних стандартах, якщо людина є адвокатом, то конфлікту інтересів ти маєш уникати. І якщо ти цього зробити не можеш, то маєш подати у відставку", – заявив Олександр Данилюк.

Він наголосив, що сьогодні у проесах довкола "Привату" є очевидний конфлікт інтересів, який необхідно усунути. Мовляв, якщо цього не зробити, то зовсім не буде довіри до будь-яких процесів, що відбуваються у державі.

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Що не так з націоналізацією "ПриватБанку"?

Націоналізація одного з найбільших банків України "ПриватБанку" відбулася наприкінці 2016 року. Тоді причиною для цього стало визнання його неплатоспроможним. Мовляв, банкрутство такого великого банку може становити загрозу українській економіці.

На момент націналізації "Привату" нині глава Офісу Президент Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського, інтереси якого і захищав. Натомість Олександр Данилюк був главою Мінфіну та брав участь у націоналізації банку.

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка.