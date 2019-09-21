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      Данилюк рассказал, можно ли вернуть Приватбанк Коломойскому

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      Приватбанк не может быть возвращен в частные руки. Сейчас он находится в государственной собственности. Украина в него влила 155 миллиардов гривен.

      Об этом сказал председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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      Возможно ли вернуть банк предыдущим владельцам? Я не вижу такого механизма. После того, как государство вложило 155 миллиардов гривен, эти средства должны каким-то образом быть компенсированы. Сейчас они находятся в капитале банка,
      – подчеркнул Данилюк.

      Он добавил, что стабильная работа Приватбанка влияет как на инвестиционный рейтинг Украины, так и на доверие к работе нового правительства.

      "Если эти деньги будут выведены из капитала, то государство снова его ликвидирует. Это будет какая-то Санта-Барбара. Приватбанк находится в государственной собственности. Украина в него влила 155 миллиардов гривен. Это из кармана каждого гражданина. Это стоимость национализации. Вопрос очень простой: если средства налогоплательщиков были потрачены на спасение этого банка, то те, кто довел этот банк до такого состояния, должны за это платить, или, если национализация была необоснованной – те, кто национализировал", – пояснил Данилюк.

      Почему Украина национализировала Приватбанк?
      Он был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка.

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации Приватбанка оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      blog_ava
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      20 сентября
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      Теги: СНБО Александр Данилюк Новости политики Приватбанк Новости Украины Игорь Коломойский
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