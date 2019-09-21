Данилюк розповів, чи можна повернути Приватбанк Коломойському

Приватбанк не може бути повернутий у приватні руки. Наразі він є в державній власності. У нього Україна влила 155 мільярдів гривень.

Про це сказав голова Ради національної безпеки та оборони України та ексміністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте також: Загроза нацбезпеці, – Данилюк про підпал дому Гонтаревої

Чи можливо повернути банк попереднім власникам? Я не бачу такого механізму. Після того, як держава вклала 155 мільярдів гривень, ці кошти мають якимось чином бути компенсовані. Зараз вони є в капіталі банку,

– наголосив Данилюк.

Він додав, що стабільна робота Приватбанку впливає як на інвестиційний рейтинг України, так і на довіру до роботи нового уряду.

"Якщо ці гроші будуть виведені з капіталу, то держава знову його ліквідує. Це буде якась Санта-Барбара. Приватбанк є в державній власності. У нього Україна влила 155 мільярдів гривень. Це з кишені кожного громадянина. Це є вартість націоналізації. Питання дуже просте: якщо кошти платників податків були витрачені на порятунок цього банку, то ті, хто довели цей банк до такого стану мають за це платити, або, якщо націоналізація була необґрунтованою – ті, хто націоналізував", – пояснив Данилюк.

Чому Україна націоналізувала Приватбанк?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації Приватбанку обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.