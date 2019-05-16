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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Данилюк рассказал о сотрудничестве с МВФ и возможно ли объединение с Вакарчуком

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      Экс-министров финансов Александр Данилюк
      Экс-министров финансов Александр Данилюк / Андрей Гудзенко/LIGA.net

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский начнет принимать первые решения, в частности, о проведении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), после назначения своей команды.

      Об этом сказал экс-министр финансов Александр Данилюк на конференции Ukraine: Game of Trones. Finlal Season, добавив, что они постараются как можно быстрее сформировать команду и после этого возможно начало переговоров.

      Читайте также: В МВФ назвали условие, при котором Украина получит новый транш

      "Сейчас не время просить новую программу", – отметил Данилюк, сообщает "Интерфакс".

      Также он добавил, что наибольшим препятствием для получения Украиной очередного транша МВФ может быть решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

      Что привело к отмене статьи?Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", что привело к отмене статьи. Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен через украинский оборонный комплекс. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера президента Петра Порошенко. Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы.

      При этом Данилюк уверен, что парламент примет новое законодательство об ответственности за незаконное обогащение.

      Уверен, что (парламент – 24 канал) исправит это. Им идти на выборы... Если не примут, то будут говорить избирателям: "Нас устраивает решение Конституционного суда, которое убило борьбу с коррупцией в стране",
      – прокомментировал советник Зеленского.

      Комментируя создание партии "Голос" Святослава Вакарчука и его заявление об участии в предстоящих выборах, Александр Данилюк отметил готовность создавать коалицию в новом парламенте со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Партия Голос Александр Данилюк Конституционный суд Транш МВФ МВФ
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