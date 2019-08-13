Данилюк считает национализацию "Приватбанка" вполне справедливой

Национализация "Приватбанка" состоялась с пониманием значимости банка для экономики Украины. Несмотря на риски, национализация финучреждения прошла успешно.

В общем, решение о национализации было вполне логичным и обоснованным, сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью ВВС.

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Что известно о национализации "Приватбанка"?

"Приватбанк" был признан неплатежеспособным в 2016 году. Из-за этого Кабмин принял решение национализировать его и дополнительно "закачать" в него 38,5 миллиарда гривен. Национализация – изъятие у бизнесменов и присвоение государством земли, промышленных, транспортных и других предприятий.

Данилюк объяснил, что национализация банка происходит в несколько шагов:

Государство мониторит деятельность украинских банков и следит за соблюдением определенных условий; Если банк не выполняет эти условия (у "Приватбанка" были проблемы с капиталом), то банк выводят с рынка; Активы банка передают Фонду гарантирования вкладов; Кабмин принимает решение, ликвидировать или передать банк в собственность государства; Если банк не способен к дальнейшей работе – его ликвидируют. "Приватбанк" же решили передать государству.

Ранее Александр Данилюк занимал должность министра финансов, поэтому лично занимался вопросом национализации и понимал все риски.

Мы посмотрели на банк, в котором 22 миллиона клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его,

– сказал Данилюк.

Также он добавил, что были и риски того, что национализация пройдет безуспешно, ведь со сменой собственника надо много чего менять изнутри предприятия. Но, он добавил, что служащие справились с этим заданием.

"Что сейчас обжалуется в суде – вопрос, надо ли его выводить с рынка или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы – которые я видел, – это было обоснованное решение", – сказал Данилюк об обжаловании национализации "Приватбанка " его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента и потенциальный кандидат в премьеры Алексей Гончарук анонсировал большую приватизацию государственных банков.

Отметим, что сейчас в Украине существует четыре банка, которые полностью или частично контролирует государство: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк". Однако, реальную прибыль получает лишь "Приватбанк", который в прошлом году получил 11,5 миллиарда гривен.



Банки, в которых держат деньги украинцы / Инфографика 24 канала