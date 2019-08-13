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      Данилюк считает национализацию "Приватбанка" вполне справедливой

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      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / Цензор.НЕТ

      Национализация "Приватбанка" состоялась с пониманием значимости банка для экономики Украины. Несмотря на риски, национализация финучреждения прошла успешно.

      В общем, решение о национализации было вполне логичным и обоснованным, сказал глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью ВВС.

      К теме: Суд обязал "Приватбанк" выплатить Коломойскому 25 миллионов

      Что известно о национализации "Приватбанка"?
      "Приватбанк" был признан неплатежеспособным в 2016 году. Из-за этого Кабмин принял решение национализировать его и дополнительно "закачать" в него 38,5 миллиарда гривен. Национализация – изъятие у бизнесменов и присвоение государством земли, промышленных, транспортных и других предприятий.

      Данилюк объяснил, что национализация банка происходит в несколько шагов:

      1. Государство мониторит деятельность украинских банков и следит за соблюдением определенных условий;
      2. Если банк не выполняет эти условия (у "Приватбанка" были проблемы с капиталом), то банк выводят с рынка;
      3. Активы банка передают Фонду гарантирования вкладов;
      4. Кабмин принимает решение, ликвидировать или передать банк в собственность государства;
      5. Если банк не способен к дальнейшей работе – его ликвидируют. "Приватбанк" же решили передать государству.

      Ранее Александр Данилюк занимал должность министра финансов, поэтому лично занимался вопросом национализации и понимал все риски.

      Мы посмотрели на банк, в котором 22 миллиона клиентов, в котором работает почти весь малый и средний бизнес. Мы понимали системность этого решения и тогда приняли решение национализировать его,
      – сказал Данилюк.

      Также он добавил, что были и риски того, что национализация пройдет безуспешно, ведь со сменой собственника надо много чего менять изнутри предприятия. Но, он добавил, что служащие справились с этим заданием.

      "Что сейчас обжалуется в суде – вопрос, надо ли его выводить с рынка или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы – которые я видел, – это было обоснованное решение", – сказал Данилюк об обжаловании национализации "Приватбанка " его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

      Ранее заместитель руководителя Офиса Президента и потенциальный кандидат в премьеры Алексей Гончарук анонсировал большую приватизацию государственных банков.

      Отметим, что сейчас в Украине существует четыре банка, которые полностью или частично контролирует государство: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк". Однако, реальную прибыль получает лишь "Приватбанк", который в прошлом году получил 11,5 миллиарда гривен.


      Банки, в которых держат деньги украинцы / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Приватизация Александр Данилюк Министерство финансов Украины
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