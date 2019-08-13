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      Данилюк вважає націоналізацію "Приватбанку" цілком справедливою

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      Олександр Данилюк
      Олександр Данилюк / Цензор.НЕТ

      Націоналізація "Приватбанку" відбулась із розумінням значущості банку для економіки України. Попри ризики, націоналізація фінустанови пройшла успішно.

      Загалом рішення про націоналізацію було цілком логічним та обґрунтованим, сказав глава Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк в інтерв'ю ВВС

      До теми: Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?"Приватбанк" було визнано неплатоспроможним у 2016 році. Через це Кабмін прийняв рішення націоналізувати його та додатково "закачати" в нього 38,5 мільярда гривень. Націоналізація – вилучення у бізнесменів та привласнення державою землі, промислових, транспортних та інших підприємств.

      Данилюк пояснив, що націоналізація банку відбувається у декілька кроків:

      1. Держава моніторить діяльність українських банків та слідкує за дотриманням певних умов;
      2. Якщо банк не виконує ці умови (у "Приватбанку" були проблеми з капіталом), то банк виводять з ринку;
      3. Активи банку передають Фонду гарантування вкладів;
      4. Кабмін приймає рішення, ліквідувати чи передати банк у власність держави;
      5. Якщо банк не здатний до подальшої роботи – його ліквідують. "Приватбанк" же вирішили передати державі. 

      Раніше Олександр Данилюк обіймав посаду міністра фінансів, тому особисто займався питанням націоналізації та розумів усі ризики.

      Ми подивилися на банк, в якому 22 мільйони клієнтів, у якому працює майже весь малий і середній бізнес. Ми розуміли системність цього рішення і тоді прийняли рішення націоналізувати його,
      – сказав Данилюк.

      Також він додав, що були й ризики того, що націоналізація пройде безуспішно, адже зі зміною власника треба багато чого змінювати зсередини підприємства. Але, він додав, що службовці впорались із цим завданням. 

      "Що зараз оскаржується в суді – питання, треба його виводити з ринку чи ні, правильно тоді це зробили чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив, – це було обґрунтоване рішення", – сказав Данилюк щодо оскарження націоналізації "Приватбанку" його колишнім власником Ігорем Коломойським. 

      Раніше заступник керівника Офісу Президента та потенційний кандидат у прем'єри Олексій Гончарук анонсував велику приватизацію державних банків.

      Зазначимо, що наразі в Україні існує чотири банки, які повністю або частково контролює держава: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк". Проте, реальний прибуток отримує лише "Приватбанк", який у минулому році отримав 11,5 мільярда гривень. 


      Банки, в яких тримають гроші українці / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Приватбанк Приватизація Олександр Данилюк Міністерство фінансів України
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