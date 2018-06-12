Данилюк в интервью рассказал о планах после увольнения: видео

Бывший министр финансов Александр Данилюк подвел итоги своей работы и рассказал о дальнейших планах после увольнения. Эксклюзивно для нашего канала. Все, что не сказал сразу и какие мысли пришли после отставки, о транше МВФ, реформу Государственной фискальной службы и суд с экс-владельцами Приватбанка.

В разговоре с Лесей Выговской Александр Данилюк, бывший глава Министерства финансов, рассказал о своих планах после увольнения.

О получении кредита МВФ

"Надо работать над тем, чтобы получить транш МВФ. Это должно произойти, потому что без этого будут очень серьезные последствия. Страшные слова как кризисы, дефолты – министр финансов не должен их употреблять, и экс-министр, кстати, тоже. Все зависит от профессионализма команды и политической воли тоже", – отметил Данилюк.

О дальнейшей реформе государственной фиксальной службы

По его словам, с реформой ГФС поставили огромную точку, потому что это потребует лидерства и желание идти против системы.

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Это надо менять саму ГФС, когда остаются старые люди, когда они связаны между собой и снаружи, то это не приведет к результату.

О суде с экс-владельцами Приватбанка

Я оставил определенные предохранители. В суд подавался Приватбанк. Там есть наблюдательный совет. Эти люди, среди которых есть несколько известных иностранцев, не позволят торговать и договариваться. И поэтому, я думаю, что там будет продвигаться все довольно активно,

резюмировал Александр Данилюк.

Советы следующему министру финансов

"Следить за расходами. Не дай Бог дать возможность кому-то туда залезать. Даже если это обосновывается такой святой идеей, как выборы. Я бы очень хотел, чтобы руководитель министерства финансов именно отбивался. Потому что если этого не будет то мы все это почувствуем очень быстро", – подчеркнул Данилюк.

О дальнейших планах

Данилюк отмечает, что не знает будет ли оставаться в политике. По его словам, он все же пришел из бизнеса, и рассматривал это в принципе как временное явление. А также считал себя технократом. Он не является членом ни одной партии, и даже сложно себе представить, что будет членом партии какой-либо из существующих.